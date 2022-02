Jochen Eickholt übernimmt Windturbinenbauer Kann dieser Mann Siemens Gamesa retten?

Im Januar 2020 zog Eickholt dann in den Vorstand von Siemens Energy ein. Das Unternehmen wurde im Spätsommer des gleichen Jahres an die Börse gebracht. Bei dem Energiekonzern mit einem Jahresumsatz von 27 Milliarden Euro und rund 91.000 Mitarbeitern verantwortete Eickholt ausgerechnet das Öl- und Gasgeschäft, also jenes mit den fossilen Altlasten, dem schwierigsten Teil des gesamten Konzerns. Mit klaren Ansagen zur Neuausrichtung des Bereichs geizte Eickholt dabei nicht: „Wir haben einen klaren Plan, was die Maßnahmen betrifft, und den setzen wir um“, sagte Eickholt vor wenigen Wochen der WirtschaftsWoche. So siebte Eickholt etwa schlecht laufende Varianten der Turbinen und Kompressoren aus. Ob diese Maßnahmen greifen, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen.