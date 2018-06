Joint Venture mit Tata: Thyssenkrupp will Nachschlag bei Stahlfusion

Am Zeitplan für die Fusion will Thyssenkrupp nicht rütteln. „Wir halten am kommunizierten Zeitplan fest und haben die Absicht, noch im Juni zu einer abschließenden Entscheidung zum Joint Venture zu gelangen“, sagte ein Sprecher nach einer Sitzung des Aufsichtsrats am Mittwochabend.



Zuletzt entwickelte sich die Stahlsparte von Thyssenkrupp besser, während jene von Tata schwächelte. Durch das Gemeinschaftsunternehmen, an dem beide Konzerne mit je 50 Prozent beteiligt sein sollen, will Thyssenkrupp seine Abhängigkeit von der schwankungsanfälligen Stahlsparte reduzieren, um anschließend den Konzern neu ausrichten zu können.