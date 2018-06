Joint Venture: Thyssen-Krupp will im Juni über Stahl-Bündnis mit Tata entscheiden

DüsseldorfThyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger will nach rund zweijährigen Bemühungen um ein Stahlbündnis mit dem Konkurrenten Tata Steel in Kürze in den eigenen Reihen darüber abstimmen lassen. „Wir halten am kommunizierten Zeitplan fest und haben die Absicht, noch im Juni zu einer abschließenden Entscheidung zum Joint Venture zu gelangen“, sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch nach der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens.