Joint-Venture: VW steckt Milliarden in E-Autos für China

PekingVolkswagen investiert mit seinen Partnerunternehmen in China kräftig in Elektroautos und andere neue Trends in der Autoindustrie. Bis 2022 werde der VW-Konzern 15 Milliarden Euro mit seinen Joint-Venture-Partnern SAIC, FAW und JAC dafür ausgeben, kündigte VW-China-Chef Jochem Heizmann am Dienstag zum Auftakt der Automesse in Peking an.