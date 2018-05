Bei einer anderen Zukunftstechnologie, der Genschere Crispr, hat sich Merck bereits eine gute Ausgangsposition geschaffen. Dank Crispr lassen sich schädliche Gensequenzen, etwa bei seltenen Gendefekten, relativ einfach reparieren. Merck hält dazu in sechs Ländern wichtige Patente – wer dort mit der Methode arbeiten will, braucht womöglich eine Lizenz von Merck.

Nicht ganz so verheißungsvoll wie die Zukunft stellt sich aktuell die Gegenwart dar: Bei einem der bisherigen Spitzenprodukte – Flüssigkristallen, die in Smartphones oder Flachbildfernsehern zum Einsatz kommen – sinken die Preise, nachdem chinesische Investoren massiv in das Geschäft investieren. In der Pharma-Sparte von Merck wechselten sich zuletzt Licht und Schatten ab: Bei einem hoffnungsvollen Krebsmedikament erhielt Merck zwar Zulassungen bei kleineren Anwendungen wie etwa einem seltenen Hautkrebs, scheiterte dabei aber zunächst in größeren Indikationen wie Lungen- oder Magenkrebs. Zuletzt brachte Merck mit Mavenclad ein Mittel gegen Multiple Sklerose auf den Markt, das zuvor von den Zulassungsbehörden abgelehnt worden war.