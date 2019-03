Kabel-Spezialist: Autozulieferer Leoni streicht 2000 Stellen und baut um

Dafür verabschiedet sich Kamper vom Wachstumskurs in der größten Sparte: Stärker als der Markt müsse der Bordnetz-Bereich künftig nicht mehr wachsen - er soll stattdessen mehr Gewinn liefern. Kamper deutete an, dass sich in den Büchern zu viele unprofitable Aufträge fänden. „Leoni wird noch selektiver in der Annahme von Projekten sein und sich stärker auf strategische Kundenbeziehungen konzentrieren“, hieß es in der Mitteilung. Nur so lasse sich Komplexität reduzieren.