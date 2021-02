Kältewelle: Erdgasmangel lähmt Produktion von VW und GM in Mexiko

Wegen eingefrorener Pipelines stockten die Gaslieferungen nach Mexiko in den vergangenen Tagen. Am Mittwoch verhängte Texas wegen der in dem Bundesstaat herrschenden Kältewelle ein Exportverbot für Gas. Volkswagen kündigte an, die Produktion des Jetta am Donnerstag und Freitag auszusetzen, die des Taos und des Golf nur am Freitag.