Kaeser und Spiesshofer Siemens- und ABB-Chefs reisen nach Saudi-Arabien

Trotz der internationalen Kritik an Saudi-Arabien tritt Siemens-Chef Joe Kaeser am Montag auf einer Konferenz des Staatskonzerns Saudi Aramco auf. Ein Sprecher des Münchner Industriekonzerns bestätigte am Sonntag Kaesers Teilnahme an der Konferenz „in-Kingdom Total Value Add (iktva)“ für Zulieferer von Saudi Aramco in Dammam am Persischen Golf. Kaeser treffe sich in Saudi-Arabien nur mit Vertretern des Unternehmens. Mit Regierungsvertretern werde er nicht zusammentreffen. Kaeser sei ohnehin auf einer Reise in den Nahen Osten, wo er auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten Kunden und Geschäftspartner treffen werde. Auch der Chef des Schweizer Rivalen ABB, Ulrich Spiesshofer, nimmt an der Konferenz teil.