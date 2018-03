Kaliningrad: BMW plant offenbar neues Werk in Russland

MoskauDer deutsche Autohersteller BMW konkretisiert seine Pläne für ein neues Werk in Russland. Der russische Industrieminister Denis Manturow sagte der Zeitung „Wedomosti“, BMW werde das Werk in der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad (früher Königsberg) bauen. Der Münchner Konzern äußerte sich am Donnerstag zurückhaltender.