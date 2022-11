Kamerahersteller: Nikon sichert sich 86 Prozent an 3D-Druckerhersteller SLM

Der japanische Kamerahersteller Nikon hat sich nach eigenen Angaben im ersten Anlauf gut 86 Prozent am Lübecker 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions gesichert. Die übrigen SLM-Aktionäre und Inhaber von Wandelanleihen haben noch einmal knapp zwei Wochen – bis zum 18. November – Zeit, ihre Papiere an die Japaner zu verkaufen, wie Nikon am Freitag mitteilte.