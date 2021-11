Kampf gegen Alzheimer „Ich denke tatsächlich, dass wir vor einem Durchbruch stehen“

WirtschaftsWoche: Frau Pfeifer, seit Jahrzehnten findet die Pharmaindustrie kein Mittel gegen Alzheimer. Zuletzt gab es bei Unternehmen wie Biogen oder Roche einige Erfolgsmeldungen. AC Immune arbeitet an einem Impfstoff gegen Alzheimer. Wann ist es soweit?

Pfeifer: Wir setzen heute auf Antikörper und einen Impfstoff gegen Alzheimer. Für unser in der Entwicklung befindliches Medikament Semorinemab, ein Antikörper gegen das Tau-Protein, konnten wir vor einigen Wochen in einer Phase-2-Studie zeigen, dass es den Verlust der kognitiven Fähigkeiten von Alzheimer-Patienten, die an einer leichten bis mittelschweren Form der Erkrankung leiden, um 44 Prozent reduziert. Einen solchen Effekt hat es bislang kaum je gegeben. Bei den funktionellen Fähigkeiten, also etwa Einkaufen oder die Ausführung von Hausarbeiten, konnten wir keinen Effekt feststellen. Das kann mit der bislang erst relativ kurzen Behandlungsdauer von einem Jahr zusammenhängen. Insgesamt bin ich vorsichtig optimistisch bei der Alzheimer-Entwicklung. Schließlich wäre auf einen Impfstoff zu hoffen, der sowohl vorbeugend als auch zur Therapie eingesetzt werden kann. Wenn alles klappt, könnte es einen solchen Impfstoff gegen Alzheimer in fünf oder mehr Jahren geben.