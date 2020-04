Kampf gegen das Virus Diese Berliner machen mit Corona-Tests das Geschäft ihres Lebens

Das kann Haase aber nicht, selbst wenn er es sich manchmal wünscht. Er und seine Kollegen sind seit mehr als zwei Monaten im Dauerstress. Während sich ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung in Homeoffice, Kurzarbeit oder Nichtstun verabschiedet hat, fahren die Biotechrabbit-Mitarbeiter für Corona-Tests Extraschichten, auch am Wochenende. Deswegen kommt Haase mit der Uhrzeit manchmal durcheinander. Biotechrabbit stellt einen Mix aus sechs verschiedenen Enzymen und weiteren Zutaten her, der in aller Welt gebraucht wird. Der Enzymmix ist die Basis für die nach wie vor sicherste Testmethode, um den Covid-19-Erreger im Menschen nachzuweisen: die Polymerase-Kettenreaktion (PCR).