Kampfflugzeuge „Die F35 bringt Wissen für künftige Rüstungsprojekte“

Warum geben Sie die dann an Rheinmetall ab?

Weil die Nachfrage nach der F35 so groß ist, das wir die Produktion hochfahren müssen. Aber wir haben bislang für das Rumpfmittelteil nur das Werk in Palmdale in Kalifornien. Es gab mal eines in der Türkei. Aber das gibt es nicht mehr.



Warum?

Das war eine Entscheidung der amerikanischen Regierung.