„Wir können als einziges Unternehmen in Europa ein komplettes Kampfflugzeug von A bis Z bauen“, tönte Dassault-Chef Trappier vor kurzem noch in der „Wirtschaftswoche“. Zum ILA-Start am Mittwoch demonstrierten beide Seiten dann Geschlossenheit. Plötzlich ist die Rede von einer Win-Win-Situation. Bei der Arbeitsteilung gehe es am Ende nur um Kompetenzen, hieß es dort. „Vor ein paar Monaten hätten wir nicht gedacht, dass wir so zusammenkommen“, sagte Hoke. „Wir sind immer noch Wettbewerber.“ Der Führungsfrage wichen die Manager aus. Sie wollen damit ein Signal an die Politik senden. „Wir sind bereit“, sagte Trappier.