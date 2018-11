Karl-Thomas Neumann „Das wird die Industrie komplett zerlegen“ - Ex-Opel-Chef warnt deutsche Autohersteller

Neumann empfiehlt den Konzernen die Gründung neuer Unternehmen und Marken in strikter Abtrennung zum „alten“ Geschäft. Die Ressourcen müssten in einem Start-Up-Kontext eingesetzt werden, um denjenigen zu helfen, die letztlich das bisherige Geschäft kaputtmachten. „Das sehe ich aber an keiner Stelle. In Wirklichkeit ist das alles disruptiv und wird letztlich die bestehende Industrie komplett zerlegen“, meinte Neumann. Für ihn sei es keine Frage mehr, dass die E-Mobilität den Durchbruch schaffen werde. Evelozcity will nach seinen Angaben im Jahr 2021 ein Elektroauto zunächst im Großraum Los Angeles anbieten.