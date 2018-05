Kartellprüfung: Linde glaubt weiter fest an Praxair-Fusion

MünchenDer Industriegasekonzern Linde rechnet trotz schwieriger Kartellprüfungen fest mit einem Gelingen der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair. „Wir arbeiten gemeinsam mit Praxair und im konstruktiven Dialog mit den Wettbewerbsbehörden daran, dass die Fusion in der zweiten Jahreshälfte 2018 vollzogen werden kann“, sagte Linde-Chef Aldo Belloni laut Redetext am Donnerstag auf der Hauptversammlung in München.