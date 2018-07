Kartellstrafe: Italienisches Gericht bestätigt Strafe gegen Heidelberg-Cement-Tochter

Rom/DüsseldorfEin italienisches Gericht hat eine Millionen-Kartellstrafe gegen eine Heidelberg-Cement-Tochter bestätigt. Ein Bußgeld in einer Höhe von 84 Millionen Euro gegen Italcementi habe Bestand, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Gegen Mitglieder eines Zement-Kartells waren insgesamt Strafen in einer Höhe von 184 Million Euro verhängt worden.