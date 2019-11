Kehrtwende bei Rohstoff-Strategie Regierung will der Industrie den Nachschub sichern

Die Bundesregierung will demnach gegen Quasi-Monopole außereuropäischer Rohstoff-Produzenten und gegen staatliche Handelsschranken in Rohstoff-Ländern vorgehen. „Aufgrund der weltweit deutlichen Zunahme von staatlichen Interventionen in der Rohstoffsicherung wird die Bundesregierung die Möglichkeiten zusätzlicher staatlicher Maßnahmen zur Rohstoffsicherung in einer Auftragsstudie prüfen lassen.“ Auch sollen offenbar Partnerschaften mit Lieferanten per Außenwirtschaftsförderung ausgebaut werden – vor allem in Asien und Afrika. Die Idee: Die deutsche Staatsbank KfW gewährt einem ausländischen Minenunternehmen einen Kredit. Im Gegenzug soll dann ein Großteil der Produktion an deutsche Abnehmer gehen.