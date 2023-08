Kein Wachstum, Gewinn bricht ein So schlecht steht es wirklich um den Klinikdienstleister von Fresenius

Die Frage ist auch, ob Fresenius in der aktuellen Situation überhaupt verkaufen will. Der Konzern erklärt, „keinerlei Verkaufsabsichten“ angekündigt zu haben und will sich ansonsten an Spekulationen nicht beteiligen: „Priorität hat für uns die zügige Umsetzung des für die Vamed angekündigten Restrukturierungsprogramms.“ Nach erfolgreicher Restrukturierung würde der Preis für Vamed noch steigen.



