Kein Zusammenschluss: Sieg für Aktionäre – Hyundai will Umbauplan überarbeiten

Die Entscheidung ist ein seltener Sieg für aktivistische Investoren in Südkorea, wo die Kontrolle großer Konglomerate durch Familien nach einem Skandal um den Samsung-Konzern vermehrt diskutiert wird. Vor allem der US-Hedgefonds Elliott, der im April Anteile an beiden Unternehmen offenlegte, hatte massive Kritik an den Plänen geübt.