Keramik: Villeroy&Boch-Chef will Milliarden-Umsatzmarke überspringen

Allerdings dämpfte Göring im Interview mit der BörsenWoche auch zu hohe Erwartungen.



Nach einem Wachstum der Badsparte in China im ersten Halbjahr um 58 Prozent, sei es klar „dass das nicht ewig so weitergehen wird. Aber wir haben weiterhin das Ziel, dort kräftig zu wachsen. Wir gewinnen aktuell viele Ausschreibungen und haben, seit wir in China komplette Badausstattungen anbieten, einen Schub bekommen. 2019 wollen wir erstmals mehr als 100 Millionen Euro erlösen. Auch längerfristig rechne ich mit zweistelligen Wachstumsraten“, so Göring gegenüber dem Börsenbrief.



Sie lesen eine Vorabmeldung der WirtschaftsWoche. Mit dem WiWo-Digitalpass erhalten Sie die Ausgabe bereits am Donnerstagabend in der App oder als eMagazin. Alle Abo-Varianten finden Sie auf unserer Info-Seite.