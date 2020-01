Kettensägen-Hersteller Nikolas Stihl „Bäume werden auch in Zukunft wachsen“

In Waiblingen betreibt Stihl gleich drei Werke. Am Werk1, dem früheren Vorstandssitz, hat 2002 die Eigentümerfamilie ihre Räumlichkeiten bezogen. Auf einer Kommode in Nikolas Stihls Büro steht ein kleines Modell eines froschgrünen Sitzrasenmähers der österreichischen Marke Viking. Stihl hatte Viking 1992 übernommen, Nikolas Stihl führte die Viking-Geschäfte bis 2011. Die fensterlose Bürowand hinter der Kommode zieren ein gerahmtes Sägeblatt, eine Baumscheibe, eine Kettensäge auf einem Holzwappen und jede Menge Fotos, etwa von der Stihl-Belegschaft in China. Ein Foto zeigt Chuck Leavell, den Keyboarder der Rolling Stones, wie er 2016 ein Konzert in der Fertigungshalle in Waiblingen gab. Leavell ist studierter Forstwirt, besitzt ein Waldgrundstück in Georgia und ist eine Art inoffizieller Stihl-Botschafter.