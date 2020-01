Kettensägen-Hersteller Nikolas Stihl „Bäume werden auch in Zukunft wachsen“

Die Industrie, die Sie vertreten, ist doch auch nicht gerade das Symbol der Zukunft.

Das würde ich so nicht sagen. Bäume werden auch in Zukunft wachsen und werden allein schon zur CO2-Kompensation gepflanzt. Natürlich wird Stihl in 30 Jahren anders aussehen als heute. Das ist ja unsere Aufgabe: dass wir unser Unternehmen transformieren in die neue Zeit. Aber genau das erwarte ich von der Politik ja auch. Man kann nicht einfach sagen: Wir schalten jetzt Kohle- und Atomkraftwerke ab, aber dann bauen wir die erneuerbaren Energien nicht aus, und die notwendigen Stromleitungen bauen wir auch nicht. Was soll das? Unsere Brücken und Straßen sind marode, unsere Netze sind nicht leistungsfähig genug für die ganzen E-Autos, die da kommen sollen; in Rumänien finden Sie teilweise ein besseres Mobilfunknetz als in Stuttgart. Die Liste lässt sich lange fortsetzen. Und was machen wir? Rente mit 64. Das ist nicht zukunftsfähig