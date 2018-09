KI-Experte Schmidhuber Maschinenbau kann vom Ausbau der Künstlichen Intelligenz profitieren

Viele Aspekte der modernen Künstlichen Intelligenz kämen nicht aus Kalifornien oder China, sondern aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum. Das betreffe die ersten selbstfahrenden Autos wie etwa auch Systeme zur Spracherkennung. Die Wertschöpfung in diesem Bereich finde aber nicht mehr in Europa, sondern in den USA am Pazifik bei den großen Konzernen wie Apple, Google oder Microsoft. Auch in China würden Milliardensummen in die KI gesteckt.