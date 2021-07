Klima: Industrie gibt über 41 Milliarden Euro für Umweltschutz aus

Die deutsche Industrie gibt jährlich Milliarden für den Umweltschutz aus. 2019 wendeten die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ohne Bau) dafür 41,3 Milliarden Euro auf, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das Geld floss beispielsweise in die Umsetzung von Umweltstandards, aber auch in Gebühren - etwa für Entsorgungsleistungen. „Überwiegend handelt es sich um Folgekosten aus Investitionen in Anlagen und Maßnahmen, die Emissionen beseitigen, reduzieren oder vermeiden“, hieß es.