Klimafreundliche Produkte Rasanter Wettlauf um den Beton ohne Zement

Berding Beton etwa, einer der führenden Hersteller von Betonerzeugnissen für den Garten- und Landschaftsbau sowie für den Straßen- und Kanalbau, will in diesem Jahr die ersten zementfreien Abwasserrohre auf den Markt bringen. Das Unternehmen aus dem niedersächsischen Steinfeld stützt sich dabei auf ein Geopolymer-Bindemittel, das bereits 2004 von der australischen Wagners-Gruppe entwickelt wurde und in dessen Heimatmarkt etabliert ist. Die Zulassung für Deutschland durch das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin erwartet das norddeutsche Unternehmen zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Partner Finger Beton sowie Röser aus Baden-Württemberg in den nächsten Monaten. Vermarktet wird das neue Produkt unter dem Namen next.beton. Als „Revolution im Kanalbau“ kündigt Berding die Produkteinführung an: Der CO 2 -Fußabdruck werde im Vergleich zu herkömmlichen Kanalsystemen um bis zu 70 Prozent reduziert – „völlig ohne technische oder qualitative Einbußen“.