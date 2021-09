Klimaklagen Vor diesem Anwalts-Duo zittert die Autoindustrie

Einer der wichtigsten Sätze an diesem Freitagmorgen fällt nach knapp zehn Minuten. „Wir wissen, dass das ganze kein Spiel ist“, sagt die Hamburger Anwältin Roda Verheyen in einem Saal im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin. „Wir wissen“, sagt sie, „dass Volkswagen ein Konzern ist, der global im Wettbewerb mit anderen steht. Aber“ - und dann holt Verheyen zum Schlag aus: „das Paris-Abkommen und die Menschenrechte gelten global. Rechtswidriges Verhalten anderer Automobilkonzerne kann nicht rechtfertigen, dass das Erreichen der Klimaziele nicht selbst angestrebt wird. Das hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig entschieden.“