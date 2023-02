Die Klimakrise ist aus Sicht des Chefs des Technologiekonzerns Bosch in dieser Generation nicht mehr zu lösen. „Wir sollten uns nichts vormachen. Wenn wir glauben, bis 2050 seien alle Probleme gelöst, wenn wir die jetzt gesteckten Emissionsziele erreichen, dann irren wir”, sagte Stefan Hartung der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Selbst wenn Europa bis dahin emissionsfrei wäre, sei immer noch all das CO2 in der Atmosphäre, das in den letzten hundert Jahren ausgestoßen wurde. „Dann haben wir immer noch die Aufgabe, das CO2 der Atmosphäre wieder zu entziehen.”