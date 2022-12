Klimaneutrale Stahlproduktion: IG Metall fordert von Thyssen und Salzgitter Investitionen in Hüttenwerk HKM

Die IG Metall hat Thyssen-Krupp und Salzgitter aufgefordert, ihre gemeinsame Beteiligung Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) bei der Umstellung auf eine klimaneutrale Stahlproduktion nicht in Stich zu lassen. Bei HKM drohe der Umbau an der Finanzierung zu scheitern, erklärte die Gewerkschaft am Donnerstag. „Das wäre das Ende des zweitgrößten Hüttenwerks Deutschlands.“ Tausende Arbeitsplätze seien in Gefahr.