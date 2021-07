Klimaschutz „Die BASF muss noch viel mehr große Innovationen wagen“

Brudermüllers Ziel: Bis 2050 will die BASF klimaneutral sein – und damit nur noch soviel Kohlendioxid ausstoßen, wie auch verarbeitet werden kann. Dem Greenpeace-Experten Ott reicht das nicht: „Klimaneutralität bis 2050 ist aber nicht ambitioniert genug. Europas größter Chemiekonzern sollte doch in der Lage sein, deutlich vorher klimaneutral zu werden.“ Bereits bis 2030 soll der Chemiekonzern seine Kohlendioxid-Emissionen um ein Viertel im Vergleich zum Jahr 2018 senken. Insgesamt sind Investitionen von bis zu vier Milliarden Euro geplant.



So sollen die Steamcracker – große Spaltöfen, in denen aus Rohbenzin chemische Grundstoffe entstehen – auf dem Werksgelände in Ludwigshafen künftig nicht mehr mit Erdgas, sondern durch nachhaltig erzeugten Strom betrieben werden. An dem Konzept arbeitet die BASF gemeinsam mit dem Gasekonzern Linde und dem saudi-arabischen Unternehmen Sabic. Eine Demonstrations-Anlage könnte 2023 fertig sein.