Klimaschutz: VW-Betriebsratschef besorgt über scharfe CO2-Vorschriften

StuttgartZu scharfe Klimaschutzvorschriften könnten die Autoindustrie in Europa nach Befürchtung von VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh in die Bredouille bringen. So müsste Volkswagen bis 2025 gut eine Million Elektroautos verkaufen, um die von der EU vorgeschlagenen strengeren Ziele zum Kohlendioxid-Ausstoß einhalten zu können.