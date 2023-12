KNDS und Leonardo kooperieren Ein Deal, der Europas Rüstungspolitik eine neue Richtung gibt

Damit werden die von KMW und Rheinmetall hergestellten Kampffahrzeuge aus Deutschland endgültig zu einer Art Standardfahrzeug in Europa. Und weil sie von einer gemeinsamen Tochter weitgehend in Italien gebaut werden, wird das Land nach dem Aufschwung durch die Fertigung des Kampfjets F-35 auch in der Heerestechnik wieder zu einem wichtigen Standort. Möglicherweise auch wichtiger als Deutschland, das derzeit gerade mal 18 Leoparden bestellt hat und neue Schützenpanzer in Australien kaufen will.