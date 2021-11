Koalitionsvertrag Die Ampel steht – und für diese Unternehmen lohnt ein genauer Blick ins Programm

Dazu erfüllt das Regierungsprogramm ein paar Wünsche der Branche – und nicht zuletzt der Lufthansa. Die Einnahmen aus den Umweltabgaben sollen künftig möglichst zurück in die Branche fließen, etwa durch die Förderung klimaneutraler Kraftstoffe. Dazu sollen Lärm und Schadstoffausstoßes vorrangig durch neue Technik und Flugzeuge sinken – statt wie gefürchtet durch Verbote. „Das bringt einen relativen Vorteil für Airlines, die wie Lufthansa oder Condor viele neue Flugzeuge gekauft haben – und sichert die Jobs bei Airbus“, so ein führender Luftfahrtmanager. Darüber hinaus will die Koalition Billigtickets von zehn Euro unterbinden. Stattdessen will sie eine Art Mindestpreis für Tickets vorschreiben, der nicht mehr unter den Kosten für Steuern und Abgaben liegen soll. „Das trifft vor allem Billigflieger auf Provinzflughäfen und erspart der Lufthansa Konkurrenz. Zu guter Letzt finden sich im Programm Ideen, den Airlines durch eine Neuordnung des europäischen Luftraums lange spritfressende Umwege zu ersparen und durch ein Luftverkehrskonzept das aktuelle Überangebot an defizitären Airports zu mindern. „Doch das sind inzwischen Klassiker, die schon oft erwähnt, aber noch nie ernsthaft angegangen wurden“, so einführender Luftfahrmanager.