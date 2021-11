Koalitionsvertrag Die Ampel steht – und für diese Unternehmen lohnt ein genauer Blick ins Programm

Beispiel ThyssenKrupp Steel Europe und die Stahlindustrie: Mit welchen Mitteln will die Ampel hier bei der Transformation, vor allem bei erhöhten Betriebskosten, helfen? „Um unsere heimische Industrie, insbesondere die Grundstoffindustrie, zu unterstützen“, heißt es in dem Vertrag, „werden wir in dem für die Erreichung der Klimaziele in ausreichendem Maße geeignete Instrumente schaffen, beispielsweise Carbon Contracts for Difference (Klimaverträge, CCfD), um so auch insbesondere die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen. Diese Instrumente werden so ausgestaltet, dass die Rückzahlungsphasen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreicht werden.“ Diese Klimaschutzverträge hat die gesamte Metallbranche gefordert, von Gewerkschaften bis hin zur Unternehmensführung. Martina Merk, die Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp AG in Essen, hatte von einer „Transformationsallianz“ gesprochen. Im Koalitionsvertrag heißt es jetzt: „Im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden wollen wir eine „Allianz für Transformation“ schmieden und in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und verlässliche Rahmenbedingungen für die Transformation besprechen.“ Finanziert werden soll alles, soviel ist klar, über einen „Transformationsfonds“ der KfW. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 wird es also für die Industrie um die Details, das heißt: um alles gehen, in einer Allianz-Verhandlung, mutmaßlich mit dem Transformationsminister Robert Habeck und unter den Augen von Finanzminister Christian Lindner.