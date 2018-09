Kohleausstieg So verschläft RWE den Strukturwandel

Die Regionen selbst suchen seit Jahren nach Wegen in eine kohlefreie Zukunft. Im Rheinischen Revier koordiniert etwa eine eigens geschaffen Zukunftsagentur Rheinisches Revier mehr als 70 Projekte, die neue Perspektiven für die Wirtschaft eröffnen sollen. Die Fülle reicht von Photovoltaik-Innovationen, über Mobilitätskonzepte bis hin zur chemischen Veredelung von Braunkohle. Doch Kritiker aus Politik und Wirtschaft ist das zu wenig. Sie beklagen ein „Beharrungsvermögen“ an der Braunkohle. Schuld an dem Stillstand, darauf können sich so gut wie alle Kritiker einigen, sei vor allem RWE.