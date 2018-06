Kompletter Elektronikausfall: Rüge für BMW nach tödlichem Unfall in Großbritannien

BMW in Großbritannien teilte mit, man werde sich mit der Kritik auseinandersetzen. Sicherheit stehe für das Unternehmen an erster Stelle. Erste Mitte Mai dieses Jahres hatte BMW angekündigt, wegen des Defekts 312.000 Fahrzeuge in Großbritannien zurückzurufen. Schuld an den plötzlichen Stromausfällen sollen Abnutzungserscheinungen am Stecker eines Stromverteilers sein.