Konjunktur Deutsche Industrie mit mehr Mitarbeitern – Chemiebranche baut ab

In den einzelnen Branchen geht die Entwicklung allerdings auseinander. Die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen erhöhten ihre Belegschaften um 5,8 Prozent. Überdurchschnittlich waren die Zuwächse auch in der Herstellung von elektrischen Ausrüstungen (+2,5 Prozent) sowie im Maschinenbau (+1,7 Prozent). Schwächer fiel das Plus bei den Herstellern von Nahrungs- und Futtermitteln sowie von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit jeweils 1,1 Prozent aus, während die Produzenten von Metallerzeugnissen einen Anstieg von 0,9 Prozent meldeten.