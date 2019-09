Konjunktur: Deutsche Maschinenbauer fürchten Rezession nach Auftragseinbruch

Bei Kunden in der Kernbranche Maschinenbau werde das Geschäft aber schwieriger: „Der Maschinenbau in Deutschland hat einen Produktionsrückgang für dieses Jahr prognostiziert, die Unternehmen investieren derzeit zurückhaltend.“ Die am Montag (16.9.) in Hannover beginnende Metallbearbeitungsmesse Emo solle Anstöße für neue Investitionen geben.