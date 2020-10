Konjunktur: Firmenpleiten sinken trotz Corona-Rezession – Trend dürfte 2021 drehen

Die 1369 Insolvenzanträge im Juli bedeuteten einen Rückgang von 16,7 Prozent binnen Jahresfrist. In den ersten sieben Monaten des Jahres gab es ein Minus bei den Firmenpleiten von 7,8 Prozent. Der Trend hielt auch im September an: Hier sanken die eröffneten Regelinsolvenzen – also alle Fälle außer Verbraucherpleiten – um 34,5 Prozent.