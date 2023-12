Konjunktur Ifo-Forscher warnen vor Rückkehr der Inflation

Die Experten erwarten in konsumnahen Dienstleistungsbereichen mehr Preiserhöhungen. „Vor allem die Gastronomen wollen die Preise spürbar erhöhen”, teilte das Institut mit. In dem Bereich stieg der Saldo von 45,9 auf 87,6 Punkte. Hier dürfte die Rückkehr zum normalen Mehrwertsteuersatz für Speisen am 1. Januar eine Rolle spielen. Aber auch Einzelhändler planen wieder vermehrt Preiserhöhungen.