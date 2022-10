Konjunktur: Pharmaindustrie droht laut Verband 2023 deutliches Produktionsminus

Kritik übt der Verband am geplanten Gesetz zur Stabilisierung der Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). „Dieses Gesetz ändert die Geschäftsgrundlage der pharmazeutischen Industrie in Deutschland grundlegend“, sagte vfa-Präsident Han Steutel. So resultieren alleine aus dem sogenannten Herstellerrabatt zusätzliche Belastungen von 1,3 Milliarden Euro für das kommende Jahr.