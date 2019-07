„Konjunkturelle Abschwächung“ Industriefirmen rechnen mit mehr Kurzarbeit

Nach vorläufigen hochgerechneten Daten der BA wurde im April an 44.000 Arbeitnehmer konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt, nach 41.000 im Vormonat und 13.000 im Vorjahr. „Auf Basis der bisher eingegangenen Anzeigen kann erwartet werden, dass die Zahl der Arbeitnehmer in konjunktureller Kurzarbeit auch im Mai über dem – allerdings sehr niedrigen – Niveau des Vorjahres liegen wird“, heißt es im BA-Monatsbericht.



Ökonom Holger Schäfer vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) verweist darauf, dass die Kurzarbeiterzahlen in den Nachwehen der globalen Krise vor rund zehn Jahre weit höher waren und in einzelnen Monaten die Millionengrenze überstiegen. Trotz der Industrierezession sei derzeit nicht absehbar, dass Deutschland wieder in eine solche Situation kommen werde, zumal der Dienstleistungssektor brumme. Der Beschäftigungsaufbau verlangsame sich, sei aber immer noch substanziell: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns die Krise nicht herbeireden.“