Konsumgüterhersteller Henkel peilt durch Konzernumbau höhere Marge an

ILLUSTRATION - Eine Henkel Waschpulver Packung liegt am 23.02.2017 in Mülheim (Nordrhein-Westfalen) im Seifenschaum. Zukäufe und gute Geschäfte mit Waschmitteln sorgen bei Henkel für Wachstum. Am Donnerstag veröffentlicht der Konzern seine Bilanz. Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

dpa

Bild: