Konzern erhöht Dividende Siemens trotzt der Konjunktur

Mit einem Endspurt hat der Münchner Technologiekonzern seine Ziele für 2018/19 (per Ende September) doch noch erreicht. Das operative Ergebnis aus dem industriellen Geschäft stieg vor allem dank der Medizintechnik-Tochter Healthineers leicht auf neun (2017/18: 8,9) Milliarden Euro, wie Siemens vor der Bilanzvorlage am Donnerstag in München mitteilte. „Die Abschwächung der Weltwirtschaft hat sich im Lauf des Geschäftsjahres deutlich beschleunigt“, sagte Siemens-Chef Joe Kaeser. „Dennoch konnten wir mit einem fulminanten vierten Quartal die Leistungsfähigkeit von Siemens erneut unterstreichen.“