Konzern in der Krise Thyssenkrupp hakt Staatseinstieg bei Stahlsparte ab

Liberty Steel prüfe derzeit in einem Due-Diligence-Verfahren die Bücher, um eine konkretere Bewertung vornehmen zu können, sagte Keysberg. Thyssenkrupp werde sich aber nicht von Dritten abhängig machen. Das Stahlgeschäft aus eigener Kraft im Unternehmen weiterzuentwickeln, sei und bleibe weiterhin eine Option. „Wir sehen aber in unserem Stahlgeschäft auch im stand-alone-Szenario erhebliches Wertsteigerungspotential. Und deswegen – ja – es geht auch alleine.“ Aus heutiger Sicht werden jedoch weitergehende Kostenreduzierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich werden, um den Stahlbereich sehr zeitnah wieder in die Spur zu bringen. „Darüber wird natürlich mit den Arbeitnehmervertretern zu sprechen sein.“



