Konzern-Umbau Entflechten und erneuern – Fresenius-CEO Sen macht jetzt ernst

Was sich wie eine rein juristische Formsache anhört, ist Teil eines großen Plans von Fresenius-CEO Michael Sen. Der Medizinkonzern aus Bad Homburg entsteht gerade neu, zumindest teilweise. Sen entflechtet, erneuert und wechselt aus. In zwei von vier Sparten stehen Veränderungen an – beim Klinikdienstleister Vamed und beim Dialyse-Anbieter FMC. Außerdem produziert der Konzern noch Medikamente (Fresenius Kabi) und betreibt Krankenhäuser mit der Klinikkette Helios Krankenhäuser. In seiner jetzigen Form erreicht Fresenius vierzig Milliarden Euro Jahresumsatz und beschäftigt weltweit über 300.000 Mitarbeitende.