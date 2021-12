Konzernaufspaltung Daimlers Lkw-Geschäft seit 1. Dezember unabhängig

Daimler hat das große Geschäft mit Lastwagen und Bussen in die unternehmerische Selbstständigkeit entlassen. „Von heute an sind wir unabhängig“, berichtete Daimler Truck am Mittwoch via Twitter. Der große Nutzfahrzeughersteller mit mehr als 100 000 Beschäftigten bestätigte frühere Ansagen, am Freitag kommender Woche (10. Dezember) an die Frankfurter Börse zu gehen.