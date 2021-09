Konzernumbau IG Metall: Verhandlungen mit Airbus gehen weiter

Die Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec häuft nach Unternehmensangaben seit zwölf Jahren Verluste in Milliardenhöhe an. Airbus will nun Teile von Airbus und der Augsburger Tochter Premium Aerotec in einer neuen Tochter zusammenführen. Für die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten sucht Airbus einen Investor.