Konzernumbau: Pharmakonzern Novartis will 8000 Stellen streichen

Beim Schweizer Pharmariesen Novartis könnten im Zuge des angekündigten Konzernumbaus weltweit rund 8000 Jobs wegfallen. „Diese Restrukturierung könnte sich auf 1400 Stellen in der Schweiz auswirken, von insgesamt rund 8000 Stellen, die weltweit betroffen sind“, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Der Arzneimittelhersteller aus Basel hat weltweit 108.000 Mitarbeitende, in der Schweiz sind es rund 11.600.