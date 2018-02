Philips reduziert Anteil an Philips Lighting weiter

Der ehemalige Mischkonzern Philips wandelt sich derzeit in einen Anbieter für Gesundheitstechnologie. Unterstützt wird dies durch eine Reihe von Zukäufen. Seine Beteiligung an Philips Lighting hat der Konzern Ende vergangenen Jahres bereits auf unter 30 Prozent gesenkt und das Unternehmen in seiner Bilanz dekonsolidiert. Durch den jetzt angekündigten Verkauf könnte der Anteil auf rund 18 Prozent sinken. Von weiteren Verkäufen will Philips zumindest so lange absehen, bis Philips Lighting seine Quartalszahlen Ende April vorlegt.